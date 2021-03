Isfoa iscritta nel registro Ricerca e Innovazione della Commissione Europea

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 15 marzo 2021), Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, è stata ufficialmentenel ‘Education Culture Directorate General and the Education Audiovisual Cultur Executive Agency of then Commission’. Il numero identificativo PIC – Partecipant Identification Code 891279554 mentre la categoria è Research&Innovation Funding&Tenders Portal.vanta anche l’iscrizione neldei Rappresentanti di Interesse. Organismo del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiRepubblica Italiana. Numero identificativo 2020-76758522-26, categoria ‘Centri di Studio, Istituti Accademici e diin particolare Istituti Accademici’.raggiunge tale ...