“Io lascio…”. Isola dei famosi, la confessione di Gilles Rocca prima della partenza per l’Honduras (Di lunedì 15 marzo 2021) Sta per iniziare la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un’edizione che promette davvero scintille e numerosi colpi di scena, visto il cast. Tra i concorrenti ci sarà anche Gilles Rocca. Quest’ultimo ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, riuscendo a sbaragliare l’agguerrita concorrenza. Stavolta ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a un reality estremo come L’Isola dei famosi 2021. prima di partire per la volta dell’Honduras ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione il giornalista ha domandato all’uomo quale potrebbe essere la cosa che potrebbe fargli abbondare il gioco. Gilles Rocca ha dapprima rivelato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Sta per iniziare la nuova edizione de L’dei. Un’edizione che promette davvero scintille e numerosi colpi di scena, visto il cast. Tra i concorrenti ci sarà anche. Quest’ultimo ha partecipato alla scorsa edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, riuscendo a sbaragliare l’agguerrita concorrenza. Stavolta ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a un reality estremo come L’dei2021.di partire per la volta delha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione il giornalista ha domandato all’uomo quale potrebbe essere la cosa che potrebbe fargli abbondare il gioco.ha daprivelato ...

Advertising

almightyxlouu : sull'isola di adore you vi ci manco con la sonda e lì vi lascio - nonmelomeritavo : RT @_comedicoio: Io: non intendo guardare altri reality (Tommaso opinionista all’isola) Sempre io: bene guarderò l’isola Io: però non mi l… - avni00499711 : RT @_comedicoio: Io: non intendo guardare altri reality (Tommaso opinionista all’isola) Sempre io: bene guarderò l’isola Io: però non mi l… - SkylarIre : RT @_comedicoio: Io: non intendo guardare altri reality (Tommaso opinionista all’isola) Sempre io: bene guarderò l’isola Io: però non mi l… - _comedicoio : Io: non intendo guardare altri reality (Tommaso opinionista all’isola) Sempre io: bene guarderò l’isola Io: però n… -