Io | la mamma | il vaccino finalmente E gli alpini

(Di lunedì 15 marzo 2021) È un giovedì grigio arancione. La città nel freddo inatteso del mattino pare triste, e orfana di allegri schiamazzi di bimbi e adolescenti in uscita da scuole ora repentinamente chiuse. Bar ed i ristoranti sono inaccessibili agli avventori. Qualche rider sfreccia in bici. Stringe il cuore. Epperò. A un tratto il mio telefono cellulare, che custodisce molti dettagli della mia e di altrui vite emette un suono di notifica. Sobbalzo. Un SMS da RL (acronimo di Regione Lombardia, chè a scriverlo per esteso sembrava uno spreco) convoca la miain un remoto paese di provincia per la prima dose dicontro il Covid. E son felice. Perché per più di un anno non ci siamo più abbracciate, per non rischiare, ripeteva lei. Ma la sua perseveranza in questa cattività forzata non è stata vana. Oggi, orgogliosa che tocchi a me l’incombenza di ...