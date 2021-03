"Io finisco a maggio, poi...". Fazio "molla" la Rai? Indiscreto sul contratto: in diretta la più scomoda delle domande (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tempo scorre anche per Fabio Fazio. Il conduttore di Rai 2 si trova infatti a dover fare i conti con un contratto in scadenza. A fargli la scomoda domanda sul futuro televisivo è Paolo Mieli che, ospite della puntata del 14 marzo di Che Tempo Che Fa, si è sentito replicare: "Io finisco a maggio, poi non lo so cosa farò, ora ci penso…". Il contratto di Fazio con Viale Mazzini scade al termine della stagione. Così come è in scadenza quello dell'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini è in scadenza. "Dico sempre che mi piacerebbe rifare “Il pranzo è servito” - aveva ammesso Fazio durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tempo scorre anche per Fabio. Il conduttore di2 si trova infatti a dover fare i conti con unin scadenza. A fargli ladomanda sul futuro televisivo è Paolo Mieli che, ospite della puntata del 14 marzo di Che Tempo Che Fa, si è sentito replicare: "Io, poi non lo so cosa farò, ora ci penso…". Ildicon Viale Mazzini scade al termine della stagione. Così come è in scadenza quello dell'amministratore delegatoFabrizio Salini è in scadenza. "Dico sempre che mi piacerebbe rifare “Il pranzo è servito” - aveva ammessodurante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione, ...

