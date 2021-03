Investito e ucciso sulla Roma-Fiumicino | era sceso dall’auto per soldi volati dal finestrino

(Di lunedì 15 marzo 2021). Gli investigatori indagano per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento di ieri pomeriggio lungo l’A91in cui è morto Marco Querini. Il 53enne sarebbedalla macchina per recuperare del denaro volato fuori dal, quando un’auto guidata da una 84enne lo ha travolto e. Uscito di corsaper recuperaredalaperto, mentre viaggiava lungo l’autostrada A91. Così è morto Marco Querini, cinquantasei anni, travolto eda una macchina che percorreva la strada ad alta ...

Advertising

princigallomich : FRANCAVILLA AL MARE – AGGIORNAMENTO – Incidente stradale, investito e ucciso sulla A14 Francavilla (Pescara): muore… - PasqualeMarro : Si ferma per soccorrere camionista, 46enne investito e ucciso - giorgiansa : RT @IlMattinoFoggia: Presta soccorso in autostrada, investito e ucciso 46enne di #SanSevero - princigallomich : FRANCAVILLA AL MARE – Incidente stradale A14 investito e ucciso 46enne di San Severo - Veronica_Maz : Aveva 64 anni, era sceso dall’auto dopo che alcune banconote erano volate dal finestrino di una vettura che lo prec… -

Ultime Notizie dalla rete : Investito ucciso

Secondo quanto apprende l' Ansa l'uomo è statodopo aver prestato aiuto ad un familiare che si era ritrovato il suo mezzo in avaria sull'arteria nazionale . Sul posto sono intervenuti i ...L'incidente, come riferisce la società Autostrade, ha visto coinvolto un mezzo pesante. La vittima è stata investita dopo aver prestato aiuto ad un mezzo in avaria. Attualmente il traffico avviene su ...La Naval criminal investigate service della Naval Air Stationri offre una ricompensa per “chiunque fornisca indicazioni in grado di identificare il ...La vittima del terribile incidente stradale è un uomo di 46 anni originario di San Severo, in provincia di Foggia ...