Advertising

vectorborg : RT @enaipfvg: ?? Alcuni allievi della classe IV corso del percorso di Impiantista Elettrico impegnati nell'intervento didattico di manuten… - enaipfvg : ?? Alcuni allievi della classe IV corso del percorso di Impiantista Elettrico impegnati nell'intervento didattico… - salernotoday : Intervento di manutenzione straordinaria: scatta la sospensione idrica a Salerno - tvoggi : SALERNO, SOSPENSIONE IDRICA NELLA ZONA INDUSTRIALE La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interven… - mtommix : 15 marzo 2021 ore 08.00 -

Ultime Notizie dalla rete : Intervento manutenzione

SalernoToday

... rubinetti a secco a Sarno 9 marzo 2021 Guasto alla condotta, sospensione idrica improvvisa a Scafati 12 marzo 2021 Per eseguire undistraordinaria e sostituzione di valvole ...Fantozzi nell'interrogazione chiedeva quali siano le strategie didella Regione anche per lasugli alvei e sulle sponde dei corsi d'acqua, se la Regione intenda effettuare un ..."La Presidenza della Conferenza episcopale italiana, aderendo a una mia richiesta del 13 novembre scorso, ha disposto ed erogato un contributo straordinario di 100.000 euro da destinarsi a sostegno di ...Firmato il decreto per una scuola più sicura e sostenibile che vede 46 milioni di euro destinati alla settore in Calabria, ad riferirlo il deputato del M5S Alessandro Melicchio ...