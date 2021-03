Inter, Eriksen: “Momento fantastico. Punizione contro il Milan? La svolta” (Di lunedì 15 marzo 2021) Christian Eriksen ha scalato delle gerarchie tra i pensieri di Antonio Conte, raccogliendo ciò che ha seminato nel corso dei mesi e diventando un vero e proprio titolare dell’Inter. Il centrocampista danese, tecnico e talvolta geniale, ha convinto l’allenatore della Beneamata a suon di prestazioni convincenti, oscurando le stelle di Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Matias Vecino. Eriksen ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di ‘Sport TV2’, analitica sul suo percorso in nerazzurro e significativa per la nuova ‘vita’ del danese a Milano, con casa rappresentativa San Siro. LE DICHIARAZIONI Di seguito le considerazioni di Eriksen: “Quella scorsa è stata la più dura e impegnativa stagione della mia carriera. Praticamente è stato come andare su e giù in continuazione, ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Christianha scalato delle gerarchie tra i pensieri di Antonio Conte, raccogliendo ciò che ha seminato nel corso dei mesi e diventando un vero e proprio titolare dell’. Il centrocampista danese, tecnico e talvolta geniale, ha convinto l’allenatore della Beneamata a suon di prestazioni convincenti, oscurando le stelle di Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Matias Vecino.ha rilasciato un’vista ai microfoni di ‘Sport TV2’, analitica sul suo percorso in nerazzurro e significativa per la nuova ‘vita’ del danese ao, con casa rappresentativa San Siro. LE DICHIARAZIONI Di seguito le considerazioni di: “Quella scorsa è stata la più dura e impegnativa stagione della mia carriera. Praticamente è stato come andare su e giù in continuazione, ...

