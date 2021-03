Inter, Eriksen: “Mai pensato di scappare, ho ancora tanto da dimostrare” (Di lunedì 15 marzo 2021) A tutto Eriksen.Solo pochi mesi fa, il suo futuro sembrava già scritto e la permanenza all'Inter appariva sempre più lontana. La difficoltà nell'Interpretare il gioco di Conte appariva un ostacolo insormontabile, che sembrava portare ad un epilogo inevitabile. Proprio quando il destino del centrocampista appariva ormai segnato, la svolta, avvenuta nel derby di Coppa Italia contro il Milan. A tracciare un bilancio dei suoi ultimi mesi in nerazzurro è lo stesso Christian Eriksen, raccontatosi ai microfoni della tv danese "SportTv2""È stato su e giù. Ma prima di tutto, sento ora che sono in grande ripresa. A dicembre ero pieno di pensieri, ma non volevo scappare in qualche modo. Volevo davvero lottare per il mio posto, cosa che ho sempre dovuto fare. Ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) A tutto.Solo pochi mesi fa, il suo futuro sembrava già scritto e la permanenza all'appariva sempre più lontana. La difficoltà nell'pretare il gioco di Conte appariva un ostacolo insormontabile, che sembrava portare ad un epilogo inevitabile. Proprio quando il destino del centrocampista appariva ormai segnato, la svolta, avvenuta nel derby di Coppa Italia contro il Milan. A tracciare un bilancio dei suoi ultimi mesi in nerazzurro è lo stesso Christian, raccontatosi ai microfoni della tv danese "SportTv2""È stato su e giù. Ma prima di tutto, sento ora che sono in grande ripresa. A dicembre ero pieno di pensieri, ma non volevoin qualche modo. Volevo davvero lottare per il mio posto, cosa che ho sempre dovuto fare. Ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione, ...

