Insegnante muore dopo il vaccino: il Piemonte blocca il lotto AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Nadia Muratore L'uomo, 57 anni, era stato immunizzato venerdì. Somministrazioni sospese: "Solo prudenza, finora non ci sono state criticità". Ma in tutta Italia i pazienti che disdicono le dosi arrivano fino al 20% Un nuovo caso di morte successiva alla somministrazione del vaccino anticovid di AstraZeneca. Questa volta la vittima è un docente di musica di Biella - Sandro Tognatti, 58 anni, Insegnante di clarinetto al Conservatorio di Novara - che ha ricevuto l'iniezione della dose di AstraZeneca nel centro vaccinale di Candelo, ed è deceduto a poche ore dopo. Immediata la reazione della Regione Piemonte che in un primo momento ha sospeso del tutto l'intera campagna vaccinale legata alla marca sospetta e ai cittadini in fila sono state somministrate solo le fiale di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Nadia Muratore L'uomo, 57 anni, era stato immunizzato venerdì. Somministrazioni sospese: "Solo prudenza, finora non ci sono state criticità". Ma in tutta Italia i pazienti che disdicono le dosi arrivano fino al 20% Un nuovo caso di morte successiva alla somministrazione delanticovid di. Questa volta la vittima è un docente di musica di Biella - Sandro Tognatti, 58 anni,di clarinetto al Conservatorio di Novara - che ha ricevuto l'iniezione della dose dinel centro vaccinale di Candelo, ed è deceduto a poche ore. Immediata la reazione della Regioneche in un primo momento ha sospeso del tutto l'intera campagna vaccinale legata alla marca sospetta e ai cittadini in fila sono state somministrate solo le fiale di ...

Agenzia_Ansa : A Bologna la Procura apre un fascicolo sulla morte di un insegnante morto 10 giorni dopo la somministrazione di una… - LaStampa : Il titolo di questo articolo è stato corretto, perché la correlazione tra morte del docente e vaccino è tutta da di… - Francescovotta1 : RT @saponetta15: 37enne insegnante in rianimazione per vaccino: 100 commenti, tutti inferociti perchè queste notizie non si devono dare e c… - magionami_tito : AstraZeneca colpisce ancora: infermiere muore per emorragia cerebrale, insegnante ricoverata grave - luciabruno113 : RT @saponetta15: 37enne insegnante in rianimazione per vaccino: 100 commenti, tutti inferociti perchè queste notizie non si devono dare e c… -