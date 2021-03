Infermiera rifiuta vaccino | Bassetti | “Se così sanitari fuori dagli ospedali”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 marzo 2021) GENOVA -“Fuori dagli ospedali i sanitari che non si vaccinano. La politica batta un colpo su quest’argomento”. Così, in un post su Facebook, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, dopo il focolaio scoppiato nel weekend nel padiglione Maragliano del nosocomio, dove lavora un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino ed è stata trovata positiva.L’infettivologo pubblica sulla propria pagina social un messaggio arrivato dal figlio di uno degli undici contagiati, che manifesta disperazione e sconforto. “Leggerlo mi fa molto male- aggiunge Bassetti- io e il team che dirigo faremo di tutto per curare il suo papà al meglio. La nostra prima missione è quella di non cagionare sofferenza, il famoso ‘primum non nocere’. Chi tra noi sanitari non si vaccina, potendo provocare un’infezione, disattende un nostro dovere”.