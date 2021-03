Incidente in volo, paracadutista russo muore durante campionato in Australia (Di lunedì 15 marzo 2021) Non si è aperto il paracadute durante una competizione internazionale in Australia e Dimitri Didenko , 31 anni, nato in Russia ma da anni residente a Riccione , è morto schiantandosi al suolo. Molto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Non si è aperto il paracaduteuna competizione internazionale ine Dimitri Didenko , 31 anni, nato in Russia ma da anni residente a Riccione , è morto schiantandosi al suolo. Molto ...

