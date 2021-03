Incendiato il portone dell’Istituto Superiore di Sanità Tutte le ipotesi al vaglio

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un attentato incendiario in piena regola quello che si è consumato in viale Regina Elena, a Roma, dove è stato dato alle fiamme ild’ingressodi. Il fuoco è stato appiccato utilizzando del liquido infiammabile, cosparso suld’ingresso da parte di ignoti, che poi si sono dati alla fuga. I carabinieri hanno spento le fiamme, limitando i danni. Sono in corso le indagini e i rilievi tecnico scientifici dei militari del Nucleo investigativo di Roma. L’atto incendiario è avvenuto ieri sera intorno alle 20.lesono al. Il messaggio di solidarietà del ministro Speranza: “Inaccettabili gli atti intimidatori” “Sono inaccettabili gli atti intimidatori contro l’Istituto...

Camilla Mozzetti per 'il Messaggero'ild'ingresso dell'iss 8 Potrebbe essere stata un' azione studiata a tavolino oppure un gesto di protesta messo in atto da alcuni esasperati contro le chiusure che scatteranno oggi ...Indagini a tutto campo su quanto accaduto nella serata di ieri presso la sede dell' Istituto Superiore di Sanità, di cui è statoil. Secondo quanto emerso finora, nessuna pista sarebbe esclusa.ildell'Istituto Superiore di Sanità a Roma Le indagini sono in mano ai carabinieri, riporta ...Unanime il sostegno all'Istituto che, ricorda il suo presidente Brusaferro, "lavora per superare la pandemia". Il ministro della Salute Speranza parla di "inaccettabile atto intimidatorio" ...Ritornano i roghi di auto nei quartieri dello spaccio. Stavolta, i piromani sono entrati in azione in via Gioacchino Murat, cuore del rione Murattiano, una delle zone scelte dai pusher di ...