In the Heights: Lin-Manuel Miranda e il cast presentano il nuovo trailer (Di lunedì 15 marzo 2021) È uscito il nuovo trailer di In the Heights, musical ambientato a New York, scritto da Lin-Manuel Miranda, già autore di Hamilton: l'autore l'ha presentato in un evento speciale con il cast. Il caldo, i graffiti, la vita di quartiere: a vedere le immagini del nuovo trailer di In the Heights - Sognando a New York, nelle sale americane a giugno e in contemporanea su HBO Max, sembra di assistere a una versione aggiornata di West Side Story. Ispirato all'omonimo spettacolo teatrale del 2005, musicato e scritto da Lin-Manuel Miranda, già autore del pluripremiato Hamilton, e sceneggiato da Quiara Alegría Hudes, il film è diretto da Jon M. Chu (autore di Step Up 2 - La strada per il successo e Crazy & ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) È uscito ildi In the, musical ambientato a New York, scritto da Lin-, già autore di Hamilton: l'autore l'ha presentato in un evento speciale con il. Il caldo, i graffiti, la vita di quartiere: a vedere le immagini deldi In the- Sognando a New York, nelle sale americane a giugno e in contemporanea su HBO Max, sembra di assistere a una versione aggiornata di West Side Story. Ispirato all'omonimo spettacolo teatrale del 2005, musicato e scritto da Lin-, già autore del pluripremiato Hamilton, e sceneggiato da Quiara Alegría Hudes, il film è diretto da Jon M. Chu (autore di Step Up 2 - La strada per il successo e Crazy & ...

