In smart working, con i figli in Dad e senza bonus baby sitter: «Milioni di donne a rischio burn-out» (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo smart working, le scuole chiuse, la Dad, l’assenza di aiuti, a partire dal mancato accesso al bonus baby sitter. Anche in questa seconda tornata di chiusure pressoché totali sono le donne a pagare il prezzo più alto della pandemia. Così alto da andare incontro a un vero e proprio collasso nervoso. Nel primo giorno di Dad generalizzata, che coinvolge 6 Milioni di studenti in tutto il Paese, a denunciare che si tratta di una condizione che accomuna «Milioni di donne oggi in Italia», è stata Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, puntando l’indice contro l’assenza di misure adeguate a sostenere le donne e, in particolare, le mamme ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo, le scuole chiuse, la Dad, l’asdi aiuti, a partire dal mancato accesso al. Anche in questa seconda tornata di chiusure pressoché totali sono lea pagare il prezzo più alto della pandemia. Così alto da andare incontro a un vero e proprio collasso nervoso. Nel primo giorno di Dad generalizzata, che coinvolge 6di studenti in tutto il Paese, a denunciare che si tratta di una condizione che accomuna «dioggi in Italia», è stata Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, puntando l’indice contro l’asdi misure adeguate a sostenere lee, in particolare, le mamme ...

Advertising

Daniele_Manca : Smart working, i nomadi digitali scelgono dove lavorare (anche per non pagar le tasse), ?@JattoniDallAsen? ?… - Daniele_Manca : Congedi retribuiti, bonus baby sitter, smart working per figli under 16: le nuove regole, @dianacavalcoli e in edic… - repubblica : Draghi: 'Smart working, baby sitting... Ma perché tutte queste parole inglesi?' - SecolodItalia1 : In smart working, con i figli in Dad e senza bonus baby sitter: «Milioni di donne a rischio burn-out»… - Umby_1982 : @Cambiacasacca Se sei fortunato che hanno 3 orari diversi puoi gestirla, ma se sono allla stessa ora è impossibile.… -