In Cina una nube di smog e sabbia ha avvolto Pechino: picchi di inquinamento superiori di 160 volte la media – Il video (Di lunedì 15 marzo 2021) Polvere e sabbia. Pechino si è svegliata sotto un manto di pulviscolo che ha reso il cielo arancione e l'atmosfera ovattata. Nessuna suggestione: solo l'ennesima immagine dell'inquinamento dell'ambiente. La capitale della Cina è stata investita da un miscuglio di polveri sottili e sabbia proveniente da una tempesta di sabbia, che ha smosso l'aria provocando rilevamenti record dei picchi di inquinamento superiori di 160 volte la media. video: Ansa

