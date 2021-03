In Cina apre il Polar bear hotel | proteste degli animalisti | “Devono vivere liberi”

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 marzo 2021) La scorsa settimana in(per la precisione ad Harbin, nella provincia nord-occidentale cinese dello Heilongjiang, all’interno del parco tematicoland) è stato inaugurato unoalberghi più particolari, bizzarri e discutibili del mondo: il. “Mentre stai mangiando, giocando o dormendo gli orsii ti terranno sempre compagnia!”, il motto col quale la struttura si fa pubblicità. Ventuno camere, tutte con vista su una coppia di splendidi orsi bianchi, specie vulnerabile, cioè non ancora in via d’estinzione, ma quasi (sul pianeta ne sono rimasti soltanto tra i 20.000 e i 30.000 esemplari). A proteggere i clienti delle grandi finestre costruite con 33 strati di vetro che – assicurano i gestori dell’impianto – permettono di addormentarsi ...