Immobile sulle ali dell'entusiasmo: si tatua la Scarpa d'Oro sul braccio (Di martedì 16 marzo 2021) L'attaccante della Lazio e della Nazionale, Ciro Immobile, ha festeggiato il trionfo personale della Scarpa d'Oro con un tatuaggio piuttosto importante, che ritrae il premio vinto e che occupa tutto il braccio destro. Oltre ai tatuaggi di moglie e figli, c'è spazio anche per il trofeo vinto ai danni di mostri sacri come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski. Foto: Instagram Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

