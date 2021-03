Ilary Blasi jeans e top con pancia fuori | La conduttrice dell’Isola dei Famosi sembra una ventenne (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilary Blasi – Solonotizie24Ilary Blasi è prontissima per la nuova avventura come conduttrice dell’Isola dei Famosi, ma oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo la sua foto in posa con un outift in jeans e l’aspetta di una giovane donna di vent’anni… come se per la conduttrice il tempo si fosse fermato in quegli anni. Ebbene sì, manca davvero pochissimo alla messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi e i riflettori sono puntati su Ilary Blasi che debutterà nella nuova avventura mentre l’attenzione mediatica resta concentrata anche sulla sua pagina social. Non a caso, a tenere banco sul web troviamo una foto che la ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)– Solonotizie24è prontissima per la nuova avventura comedei, ma oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo la sua foto in posa con un outift ine l’aspetta di una giovane donna di vent’anni… come se per lail tempo si fosse fermato in quegli anni. Ebbene sì, manca davvero pochissimo alla messa in onda della prima puntatadeie i riflettori sono puntati suche debutterà nella nuova avventura mentre l’attenzione mediatica resta concentrata anche sulla sua pagina social. Non a caso, a tenere banco sul web troviamo una foto che la ...

