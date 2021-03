Ilary Blasi, come saranno i look della conduttrice all’Isola dei Famosi? (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilary Blasi è ormai una delle conduttrici più amate dal pubblico, nonostante non sia per niente social e tenga molto alla sua privacy riesce a far sentire il suo affetto ai suoi fan. In fatto di look ama giocare con il suo stile, prediligendo marchi minori e osando anche un po’. In fatto di stile non la fema nessuno Amatissima che per il suo stile, ci sono state delle vole che ha davvero fatto innamorare con i suoi outfit e delle invece che ah lasciato a bocca aperta per il suo essere troppo eccentrica, facendo discutere non poco, sopratutto suoi social. In una delle prime puntate del GF ha sfoggiato un bellissimo abito nero Alexander Wang, dalla scollatura a V e un bellissimo intreccio sulla pancia. Ilary Blasi IN ALEXANDER WANG – credit: sportfair Ma l’abbiamo anche vista alla conduzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)è ormai una delle conduttrici più amate dal pubblico, nonostante non sia per niente social e tenga molto alla sua privacy riesce a far sentire il suo affetto ai suoi fan. In fatto diama giocare con il suo stile, prediligendo marchi minori e osando anche un po’. In fatto di stile non la fema nessuno Amatissima che per il suo stile, ci sono state delle vole che ha davvero fatto innamorare con i suoi outfit e delle invece che ah lasciato a bocca aperta per il suo essere troppo eccentrica, facendo discutere non poco, sopratutto suoi social. In una delle prime puntate del GF ha sfoggiato un bellissimo abito nero Alexander Wang, dalla scollatura a V e un bellissimo intreccio sulla pancia.IN ALEXANDER WANG – credit: sportfair Ma l’abbiamo anche vista alla conduzione ...

Advertising

PandaCocciuto : Ilary Blasi alla giornalista del TG5 Elena Guarnieri: “tu ti senti più buriñas o rafinada?” #isola #exrosmello… - goddessrafferty : in tutto ciò io immagino la chat tra ilary blasi e la sua ama silvia toffanin che commentano tutto il trash, magari… - livingforoned : RT @cryIngwsel: ILARY BLASI FACCI VOLARE INSEGNA AI CONDUTTORI COME SI CONDUCE - Morretz97 : RT @cryIngwsel: ILARY BLASI FACCI VOLARE INSEGNA AI CONDUTTORI COME SI CONDUCE - alex38304 : Tra #eligreg ilary blasi non so se avrei retto il colpo ???????????? -