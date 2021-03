Ilary Blasi al suo primo provino. Ecco come è cambiata negli anni (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilary Blasi, dai primi anni 2000 ad oggi. Da quando giovanissima esplose come letterina di “Passaparola” a Sanremo 2006, passando per le “Iene”, fino al “Gf VIP”. La showgirl, oggi conduttrice di prima serata, nel tempo ha tagliato, scurito e poi nuovamente schiarito i capelli, affinato il look, perso diversi chili e – dicono- fatto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 15 marzo 2021), dai primi2000 ad oggi. Da quando giovanissima esploseletterina di “Passaparola” a Sanremo 2006, passando per le “Iene”, fino al “Gf VIP”. La showgirl, oggi conduttrice di prima serata, nel tempo ha tagliato, scurito e poi nuovamente schiarito i capelli, affinato il look, perso diversi chili e – dicono- fatto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

gabrielsniceass : RT @ahoy_mat: Dua Lipa, Taylor Swift, Stefania Orlando e Ilary Blasi: oggi la tl che parla solo di regine I know that’s right ? https://t.c… - roberta61493815 : RT @ahoy_mat: Dua Lipa, Taylor Swift, Stefania Orlando e Ilary Blasi: oggi la tl che parla solo di regine I know that’s right ? https://t.c… - ahoy_mat : Dua Lipa, Taylor Swift, Stefania Orlando e Ilary Blasi: oggi la tl che parla solo di regine I know that’s right ? - infoitcultura : Christian, Chanel ed Isabel Totti: chi sono i figli di Ilary Blasi? età - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, confessioni d’amore: “Il segreto della nostra felicità? Il dialogo -