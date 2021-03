Il verbale di Suarez | ' Il primo a cercarmi fu Nedved Agnelli mi chiamò per ringraziarmi'

Advertising

Il pdf dell'"esame farsa". L'inchiesta giudiziaria di Perugia sul pasticciaccio del certificato di conoscenza dell'italiano che avrebbe consentito adi tesserarsi per la Juventus da comunitario, gira sempre intorno a questo punto. Questa mattina il sito di "Repubblica" ha pubblicato stralci dell'interrogatorio dell'uruguaiano ai pm di ...L'attaccante sentito a dicembre dai pm di Perugia sulla prova 'farsa' all'ateneo per Stranieri. 'La prof mi inviò un allegato, ...Nell’interrogatorio, Suarez parla anche dei primi contatti avuti con la Juventus, in particolare con Pavel Nedved e Fabio Paratici, e del momento in cui avvertì la Juve di non avere il passaporto ...In particolare Suarez racconta che il primo a chiamarlo fu Nedved, dopo di che arrivò la telefonata di Paratici: 'Mi disse - racconta Suarez riferendosi al ds della Juve - che mi avevano contattato pe ...