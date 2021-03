Il Vaticano: 'Non si può impartire la benedizione alle unioni gay, sarebbe illegittimo' (Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa non ha il potere di benedire le unioni gay e il farlo è considerato illecito . Il Vaticano mette la parola fine a una questione discussa ormai da diversi anni e, nonostante le aperture ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) La Chiesa non ha il potere di benedire legay e il farlo è considerato illecito . Ilmette la parola fine a una questione discussa ormai da diversi anni e, nonostante le aperture ...

