Il vaccino AstraZeneca viene sospeso anche in Italia

(Di lunedì 15 marzo 2021) (foto: V-3-8-N-1 da Pixabay)Dopo la sospensione in altri paesi, ma ancora senza notizie certe sul legame tra alcuni eventi avversi occorsi a persone che lo avevano ricevuto, l’Agenziana del farmaco ha deciso di bloccare temporaneamente la somministrazione delcontro Covid-19, in attesa di nuovi sviluppi. Ecco il testo del comunicato inviato dall’Aifa: “L’Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo delCovid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà ...

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - ladyonorato : Da oggi anche l'Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Islanda e Irlanda, sospende la somministrazione del vaccino Astra…

L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo delCovid19 ...L'Agenzia italiana del Farmaco, Aifa, ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del...Aifa sospende in via precauzionale il vaccino AstraZeneca. Vaccino sospeso anche in Germania. "Accertamenti dovuti" L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzi ...L’Aifa ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema su tutto il territorio nazionale, La decisione fa seguito ad analoga scelta della ...