Il vaccino AstraZeneca sospeso: giovedì il verdetto dell'Ema (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Italia ha sospeso questo pomeriggio l'uso del vaccino di AstraZeneca su tutto il paese, per tutti i lotti. Una decisione dura, arrivata dopo ore ad alta tensione in tutta Europa verso il vaccino anglo-svedese. Tutto ovviamante parte dagli episodi di trombosi e decessi sospetti avvenuti ad alcune persone che erano state vaccinate appunto con AstraZeneca. Una psicosi che ormai é fuori controllo anche se i numeri ed i pareri degli esperti sono unanimi nel definirlo un vaccino sicuro. Ad oggi sono sei le persone decedute in Italia dopo avere ricevuto il siero di Oxford: tre uomini delle forze dell'ordine, un bidello, una professoressa ed un insegnante di musica. Nei fascicoli delle procure al momento non ci sarebbe ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 marzo 2021) L'Italia haquesto pomeriggio l'uso deldisu tutto il paese, per tutti i lotti. Una decisione dura, arrivata dopo ore ad alta tensione in tutta Europa verso ilanglo-svedese. Tutto ovviamante parte dagli episodi di trombosi e decessi sospetti avvenuti ad alcune persone che erano state vaccinate appunto con. Una psicosi che ormai é fuori controllo anche se i numeri ed i pareri degli esperti sono unanimi nel definirlo unsicuro. Ad oggi sono sei le persone decedute in Italia dopo avere ricevuto il siero di Oxford: tre uominie forze'ordine, un bio, una professoressa ed un insegnante di musica. Nei fascicolie procure al momento non ci sarebbe ...

Advertising

RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - you_trend : ?? #BREAKING @Aifa_ufficiale vieta in tutta Italia l'uso del vaccino #AstraZeneca - VSalute4 : #AstraZeneca, anche #Germania e #Francia bloccano il #vaccino >>> - mperuz58 : @AnnalisaChirico @Aifa_ufficiale Talmente sicuri che in via precauzionale, noi insieme a Francia e Germania abbiamo… -