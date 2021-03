Il trauma di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip, seguito ancora dalla psicologa (Foto) (Di lunedì 15 marzo 2021) dopo tutti i mesi chiuso nella casa del GF Vip anche per Tommaso Zorzi non è semplice il ritorno alla vita normale, ha ancora bisogno del sostengo della psicologa (Foto). E’ la stessa che ha seguito lui e gli altri gieffini durante tutto il percorso nel reality show. E’ uno shock gestire la vita di tutti i giorni, il reinserimento non è così veloce. Anche per Tommaso Zorzi, che non solo ha vinto il GF Vip ma ho mostrato un equilibrio più elevato degli altri, è durissima. In un’intervista a Vanity Fair ha confidato che secondo lui ci vorrà ancora un mesetto prima di stare bene davvero. Niente di grave, è ovvio, chissà quanti vorrebbero stare al suo posto e ne è consapevole, ma il sostegno psicologico è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021)tutti i mesi chiuso nella casa del GF Vip anche pernon è semplice il ritorno alla vita normale, habisogno del sostengo della). E’ la stessa che halui e gli altri gieffini durante tutto il percorso nel reality show. E’ uno shock gestire la vita di tutti i giorni, il reinserimento non è così veloce. Anche per, che non solo ha vinto il GF Vip ma ho mostrato un equilibrio più elevato degli altri, è durissima. In un’intervista a Vanity Fair ha confidato che secondo lui ci vorràun mesetto prima di stare bene davvero. Niente di grave, è ovvio, chissà quanti vorrebbero stare al suo posto e ne è consapevole, ma il sostegno psicologico è ...

