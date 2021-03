Il piano europeo sui semiconduttori: una svolta sulla tecnologia? (Di lunedì 15 marzo 2021) Nelle scorse settimane l’Unione europea ha lanciato la sua strategia per il “decennio digitale” con cui il Vecchio Continente punta a tornare protagonista nella partita tecnologica globale. Parliamo di un piano omnicomprensivo che detta una via e, per ora, non si sostanzia in singoli progetti – come l’iniziativa Gaia-X per un cloud sovrano europeo a guida franco-tedesca InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 15 marzo 2021) Nelle scorse settimane l’Unione europea ha lanciato la sua strategia per il “decennio digitale” con cui il Vecchio Continente punta a tornare protagonista nella partita tecnologica globale. Parliamo di unomnicomprensivo che detta una via e, per ora, non si sostanzia in singoli progetti – come l’iniziativa Gaia-X per un cloud sovranoa guida franco-tedesca InsideOver.

Advertising

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - pianetagenoa : Europeo Under 21: Scamacca e Rovella convocati negli azzurrini - - LaviniaGuerrier : RT @NuovoFaceMag: Il piano italiano per il #turismo• Le strategie del #governo, dai tamponi rapidi, prima e durante i #viaggi, al #GreenCe… - MauroOrrico : RT @NuovoFaceMag: Il piano italiano per il #turismo• Le strategie del #governo, dai tamponi rapidi, prima e durante i #viaggi, al #GreenCe… - NuovoFaceMag : Il piano italiano per il #turismo• Le strategie del #governo, dai tamponi rapidi, prima e durante i #viaggi, al… -