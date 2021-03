Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 15 marzo: Ludovica e Marcello si dicono addio (Di lunedì 15 marzo 2021) Trama e anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: con l’arresto del Mantovano, Ludovica e Marcello sono finalmente liberi e decidono di non vedersi più. E’ un addio per sempre? Sembrerebbe di no. Intanto Silvia fa sapere che si fermerà ancora a Parigi da sua figlia. L’eroe del momento si chiama Dante Romagnoli Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Trama ede “Il” puntata di: con l’arresto del Mantovano,sono finalmente liberi e decidono di non vedersi più. E’ unper sempre? Sembrerebbe di no. Intanto Silvia fa sapere che si fermerà ancora a Parigi da sua figlia. L’eroe del momento si chiama Dante Romagnoli Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

PoesiaeVita : RT @lagatta4739: @SalaLettura #Evocando Szymborska #SalaLettura È avvenuto perfino l'incontro fissato. Fuori dalla portata della nostra… - Alice70A : RT @lagatta4739: @SalaLettura #Evocando Szymborska #SalaLettura È avvenuto perfino l'incontro fissato. Fuori dalla portata della nostra… - corvina_ : comunque nella 5x16 di spn quando sono in paradiso e parte knockin' on heaven's door mentre dean e sam fanno i fuoc… - TetteColte : @Murzilli_Miche @GabryContessa Per citare un proverbio arabo “Il paradiso in terra si trova nel seno di una donna,… - antoniogenna : TV Soap #1417: Soap USA — General Hospital: Franco muore, ma Roger Howarth resta; parla Emma Samms – Days of Our Li… -