Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 15-19 marzo 2021 | dall’America arriva Dante

(Di lunedì 15 marzo 2021) Luca Bastianello Ancora una new entry al: si tratta diRomagnoli, cugino della vicepresidentessa del Circolo, chea Milano da New York per proporre le sue idee a Vittorio (Alessandro Tersigni). Ad interpretarlo Luca Bastianello, un attore che il pubblico televisivo ha conosciuto a Vivere e CentoVetrine, ma che è stato anche protagonista maschile della fiction Rosso San Valentino e poi nel cast di Sacrificio d’amore. Il suo, lungi dall’essere semplicemente un uomo d’affari, avrà un peso importante sul destino di Vittorio, perchè è in qualche modo legato alla vita americana di Marta (Gloria Radulescu). A seguire ledi tutte le puntate in onda sull’ammiraglia Rai da lunedì fino a venerdì. Il ...

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de IlSignore , per la puntata del 16 marzo 2021. Nell' episodio in onda alle 15.55 su Rai1 , Vittorio è molto deluso da Marta . La Guarnieri ha informato il marito della sua intenzione di ...IlSignore, anticipazioni 16 marzo: la Zia Ernesta vuole lasciare Milano. Marta non si presenta all'appuntamento. Marcello e Ludovica sono finalmente liberi. Dopo che il Mantovano è stato ...Queste isole ricchissime di natura sono passate sotto l'occhio delle sonde Sentinel dell'Esa. Eccole nelle immagini raccolte ...La moglie di Vittorio decide di non ritornare a Milano per rimanere ancora per un pò a Parigi dal fratello Riccardo ...