IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di martedi 16 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 15 marzo 2021)puntata de Il5 di martedì 16: Marta (Gloria Radulescu) comunica a Vittorio (Alessandro Tersigni) che non tornerà a Milano ancora per un po’. Ernesta (Pia Engleberth) vuole ritornare a Lecco insieme a Stefania (Grace Ambrose), che non prende molto bene la notizia della zia. Gli affari stipulati tra Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) rischiano di saltare con gravi conseguenze economiche per il giovane, rimasto di recente senza padre. Per quanto riguarda Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), dopo aver incastrato il Mantovano, i due decidono di allontanarsi sebbene continuino ancora a pensarsi. A Villa Guarnieri tutti attendono il ritorno di Marta con una grande cena per accoglierla, ...