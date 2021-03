Il nuovo messaggio di Ronaldo | «C’è ancora tanto da conquistare»

Leggi su calcionews24

Cristiano Ronaldo supera Pelé e trascina la Juve nella trasferta di Cagliari con una tripletta: il post social Riscatto Cristiano Ronaldo ieri con la tripletta realizzata al Cagliari nella vittoria della Juventus alla Sardegna Arena. CR7 ha superato Pelé come numero di gol ufficiali in carriera e zittito la critica dopo l'eliminazione cocente dalla Champions League. Il post social su Instagram del fuoriclasse portoghese, investito anche dai rumors in merito al suo futuro. «C'è molto altro da fare e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record!».