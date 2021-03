Il Made in Italy fa gola all’estero: così Francia e Cina puntano i nostri settori strategici (Di lunedì 15 marzo 2021) Un governo sempre più lontano, assente, che rinchiude i cittadini in casa per l’ennesima volta dall’inizio della pandemia e che abbandona al loro destino le imprese, ormai in ginocchio. Ignorando anche le grida, ripetute, d’allarme che arrivano dal nostro fiore all’occhiello, il Made in Italy, sempre più nel mirino delle potenze straniere. Nel corso del 2020, infatti, la aziende italiane che hanno chiesto all’esecutivo di essere tutelate “per interesse nazionale” da scalate di capitali di altri Stati si sono moltiplicate per quattro. Con lo Stato che, però, è rimasto puntualmente sordo. Come sottolineato dall’ultima relazione dei servizi di intelligence in Parlamento, negli ultimi mesi l’immagine dell’Italia è stata quella di un Paese fragile. Finito nel mirino di “attori stranieri che si muovono in modo predatorio e speculativo”, approfittando di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Un governo sempre più lontano, assente, che rinchiude i cittadini in casa per l’ennesima volta dall’inizio della pandemia e che abbandona al loro destino le imprese, ormai in ginocchio. Ignorando anche le grida, ripetute, d’allarme che arrivano dal nostro fiore all’occhiello, ilin, sempre più nel mirino delle potenze straniere. Nel corso del 2020, infatti, la aziende italiane che hanno chiesto all’esecutivo di essere tutelate “per interesse nazionale” da scalate di capitali di altri Stati si sono moltiplicate per quattro. Con lo Stato che, però, è rimasto puntualmente sordo. Come sottolineato dall’ultima relazione dei servizi di intelligence in Parlamento, negli ultimi mesi l’immagine dell’Italia è stata quella di un Paese fragile. Finito nel mirino di “attori stranieri che si muovono in modo predatorio e speculativo”, approfittando di ...

