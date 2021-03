Il look del giorno, con la collana glam-rock (Di lunedì 15 marzo 2021) La collana a catena: rock ma anche understatement, minimale ma anche logata. La versione in argento in dimensione XXL la trasforma nell’alleato perfetto per dare personalità al classico soprabito beige, come suggerito dalla sfilata primavera estate 2021 della maison Louis Vuitton. La collana catena argento nella sfilata primavera estate 2021 di Louis Vuitton. La collana catena macro: come si porta Non passa inosservata grazie alla trama macroscopica e al brillante argento che riflette il logo impresso sui profili. E’ il gioiello must del momento per la capacità di adattarsi sia a look maschili che femminili, sia a outfit da giorno che da sera. La sua forza è l’extra volume che accresce la sua anima rock e glam, uno stile perfetto per dare nuova vita ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Laa catena:ma anche understatement, minimale ma anche logata. La versione in argento in dimensione XXL la trasforma nell’alleato perfetto per dare personalità al classico soprabito beige, come suggerito dalla sfilata primavera estate 2021 della maison Louis Vuitton. Lacatena argento nella sfilata primavera estate 2021 di Louis Vuitton. Lacatena macro: come si porta Non passa inosservata grazie alla trama macroscopica e al brillante argento che riflette il logo impresso sui profili. E’ il gioiello must del momento per la capacità di adattarsi sia amaschili che femminili, sia a outfit dache da sera. La sua forza è l’extra volume che accresce la sua anima, uno stile perfetto per dare nuova vita ...

ReadingNews2016 : RT @IOdonna: Il look del giorno, con la collana glam-rock - IOdonna : Il look del giorno, con la collana glam-rock - soyunicua : RT @grethe_tpwk: Non ci posso credere... il boa verde è del look 28... io non... mi rifiuto ahhaha... harry te se ama! #watermelonsugar #Ha… - radiokemonia : Stai ascoltando: Firehouse-When I Look Into Your Eyes La musica anni 80 solo su - eyesmerald : Se Harry si dovesse riesibire secondo me nelle stories di Harry lambert ,dove gioisce per la vittoria di Harry, ci… -