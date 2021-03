Il generale Figliuolo taglia corto sugli imbucati dei vaccini: «Basta sprecare dosi, vacciniamo chiunque passi» (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccinare più persone possibili, nel minor tempo possibile. È questo il messaggio lanciato dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, a Che tempo che fa su Rai3. Il governo Draghi ha chiesto agli italiani nuovi sacrifici, con le restrizioni in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E alla campagna vaccinale bisogna imprimere una svolta: «Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all’80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo, più vaccini e più vaccinatori», ha detto il generale. Poi l’invito rivolto ai cittadini, chiamati a collaborare: «È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari. A marzo faremo riscaldamento, poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500 mila vaccinazioni al giorno. Alcune ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccinare più persone possibili, nel minor tempo possibile. È questo il messaggio lanciato dalFrancesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, a Che tempo che fa su Rai3. Il governo Draghi ha chiesto agli italiani nuovi sacrifici, con le restrizioni in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. E alla campagna vaccinale bisogna imprimere una svolta: «Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all’80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo, piùe più vaccinatori», ha detto il. Poi l’invito rivolto ai cittadini, chiamati a collaborare: «È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari. A marzo faremo riscaldamento, poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500 mila vaccinazioni al giorno. Alcune ...

