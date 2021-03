Il Fisco aiuta il calcio italiano | il confronto con l’Europa

(Di lunedì 15 marzo 2021) Quanto pagano i calciatori in tasse in Europa? Italia Oggi ha presentato un’analisi sulla tassazione degli sportivi professionisti nei principali Paesi europei. La regola generale sembra quella di non garantire esenzioni specifiche per la categoria, anche se diversi Stati non mancano le eccezioni per attirare i calciatori (e i loro cospicui redditi). Anche in Italia, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Fisco aiuta il calcio italiano: le norme a confronto con l’Europa: Quanto pagano i calciatori… - CalcioFinanza : Il Fisco aiuta il calcio italiano: le norme a confronto con l’Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco aiuta

Agenzia ANSA

... per la verità non solo dal, ma anche dai sindacati e dalla burocrazia. In che senso anche i distretti industriali? La piccola dimensionea nascondersi e molte imprese, seguendo le ...Usa: Statoin dollari redditi da 75 mila e famiglie da 150 mila. Da noi lì si è già ricchi, ...e in Italia invece vieni considerato in una condizione economica che merita mano pesante del? ...Quanto pagano i calciatori in tasse in Europa? Italia Oggi ha presentato un’analisi sulla tassazione degli sportivi professionisti nei principali Paesi europei. La regola generale sembra quella di non ...L’aiuto statale parte da un minimo di 400 euro ed è variabile ... Salirà invece a 640 in presenza anche di un monitore. Leggi anche: Il Fisco batte cassa: questi bonus andranno restituiti Il budget ...