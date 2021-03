Il bollettino di oggi 15 marzo sul Coronavirus in Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) La situazione dei contagi di Coronavirus oggi 15 marzo in Italia con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 21.315 casi e i 264 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati dei contagi di oggi 15 marzo suddivisi regione per regione: nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (103 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro-Urbino, 32 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione). “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La situazione dei contagi di15incon ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 21.315 casi e i 264 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I dati dei contagi di15suddivisi regione per regione: nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (103 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro-Urbino, 32 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione). “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, la regione da oggi è in zona rossa. DIRETTA - zazoomblog : Il bollettino di oggi 15 marzo sul Coronavirus in Italia - #bollettino #marzo #Coronavirus #Italia - CasilinaNews : #Covid #Ciociaria, bollettino Coronavirus di oggi 15 marzo 2021: 126 nuovi positivi. Morte tre persone… - occhio_notizie : Sono 841 i nuovi casi positivi al #Covid 19 registrati in #Veneto secondo il #bollettino di oggi, 15 marzo 2021 - Open_gol : I dati di oggi in Veneto -