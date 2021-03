Idee ribelli | Rimaterializzazione Culturale

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lesono leche possono rendere straordinario il nostro Paese e che si ribellano alla quieta disperazione del non cambiare nulla. Lesi compongono di due parole dove ribelle è l’aggettivo come: Identità Digitale, Acqua Pubblica o Reddito Energetico. Proponi la tua idea ribelle! Compito di chi si proporrà come custode di un’idea ribelle sarà quello di promuoverla, ma anche e soprattutto di creare la consapevolezza che il tempo per quella idea è oggi. Oggi Alberto Airola, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato, propone la sua idea ribelle “” raccontandola con il supporto di Giuseppe Mastruzzo, direttore dell’International University College of Turin e direttore dell’International Journal of Public Law and ...