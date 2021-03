IBL Banca, nel 2020 utile in crescita del 46% a 42,7 milioni di euro (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – IBL Banca, specializzata nei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato di 42,7 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto al 2019). Il margine di interesse consolidato è cresciuto a 125,4 milioni di euro (+21% rispetto ai 103,6 milioni di euro del 2019), mentre il margine di intermediazione consolidato è risultato pari a 159,5 milioni di euro (+20,1% rispetto ai 132,8 milioni di euro nel 2019). A livello consolidato gli impieghi per finanziamenti alla clientela retail hanno superato i 3 miliardi di euro (+5,8% rispetto ai 2,9 miliardi di euro del 2019) ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – IBL, specializzata nei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha chiuso ilcon unnetto consolidato di 42,7di, indel 46% rispetto al 2019). Il margine di interesse consolidato è cresciuto a 125,4di(+21% rispetto ai 103,6didel 2019), mentre il margine di intermediazione consolidato è risultato pari a 159,5di(+20,1% rispetto ai 132,8dinel 2019). A livello consolidato gli impieghi per finanziamenti alla clientela retail hanno superato i 3 miliardi di(+5,8% rispetto ai 2,9 miliardi didel 2019) ...

