"I vaccini ci salvano ma ora più trasparenza". Altolà del farmacologo: basta allarmismi (Di lunedì 15 marzo 2021) Il prof Nocentini: "Le partite dei casi sotto inchiesta vanno sospese. Alimentare dubbi sui sieri anti Covid invece è irresponsabile" Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il prof Nocentini: "Le partite dei casi sotto inchiesta vanno sospese. Alimentare dubbi sui sieri anti Covid invece è irresponsabile"

Advertising

massimo_pin : RT @Tomgemini75: Sinceramente lo sappiamo tutti che i vaccini salvano le vite, però se non ci sono non ci sono #noneladurso - Tomgemini75 : Sinceramente lo sappiamo tutti che i vaccini salvano le vite, però se non ci sono non ci sono #noneladurso - Sakurauchi_Hime : RT @FabrizioDalCol: - daniele19921 : RT @FabrizioDalCol: - CastigliMirella : E non contro i vaccini che salvano vite umane. -