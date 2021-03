I Santi di Martedì 16 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

16 marzo
Sant' ERIBERTO DI COLONIA Vescovo
Worms, Germania, ca. 970 – Colonia, 16 marzo 1021/22
Nato intorno al 970, studiò nell'abbazia di Gorze e nella cattedrale di Worms, di cui divenne prevosto. Cancelliere di Ottone III divenne nel 999 arcivescovo di Colonia. Al momento della nomina è in Italia insieme all'imperatore, che ora governa a pieno titolo e ama vivere a Roma, come i sovrani dell'antico Impero. Morto Ottone, cadde in disgrazia sotto Enrico II, vivendo nell'ombra fino alla morte, avvenuta intorno al 1021. È invocato per ottenere la pioggia.
San SERPIONE Arcivescovo di Novgorod
San Serapione fu Arcivescovo di Novgorod ortodosso russo.