I privati si riorganizzano | altri 100 posti letto Covid per sostenere gli ospedali

(Di lunedì 15 marzo 2021) ANCONA - La reteera del privato accreditato tende di nuovo una mano alla sanità pubblica in affanno e risponde presente all'sos lanciato dalla Regione negli scorsi giorni. La dirigente del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : privati riorganizzano

Corriere Adriatico

La dirigente del servizio Sanità Lucia Di Furia, infatti, aveva scritto al presidente dell'Aiop Antonio Romani per chiedere aiconvenzionati di 'rendere immediatamente disponibili posti letto ...... leader audaci che scavallano,, sistemano. Il politico deve capire, studiare, senza ... medici, manager, riusciranno scavallare le maglie perniciose e infernali della macchina ...ANCONA - La rete ospedaliera del privato accreditato tende di nuovo una mano alla sanità pubblica in affanno e risponde presente all’sos lanciato dalla Regione negli scorsi ...Le aziende sanitarie riorganizzano la rete ospedaliera provinciale per fare fronte alla nuova ondata. Al Maggiore i ricoverati sono 270. Si sta attrezzando la ...