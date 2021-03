(Di lunedì 15 marzo 2021) I Nas dei Carabinieri hanno sequestrato undi dosi del vaccino, in Veneto, Piemonte e in altre regioni, si tratta del AZ5811 ed èal caso delladiin seguitosomministrazione del vaccino (leggi l’articolo). A dare notizia del sequestro delAZ5811 è stato il governatore del Veneto, Luca Zaia. “C’è purtroppo una brutta notizia oggi. La procura di– ha spiegato Zaia – ci ha inviato i Nas e ha bloccato un ulterioredi, è quello bloccato ieri in Piemonte. È un altro duro colpo, la campagna vaccinale è messa a dura prova. Bisogna fare veloci, se il vaccino è causa o ...

fcolarieti : I Nas bloccano un nuovo lotto di Astrazeneca. È l’AZ5811 ed è legato alla morte dell’insegnante di Biella -

- Cosa può essere andato storto nel processo produttivo del lotto ABV2856, sequestrato daiper ... - Stanno facendo bene i paesi chel'intera somministrazione del vaccino AstraZeneca? '...- Cosa può essere andato storto nel processo produttivo del lotto ABV2856, sequestrato daiper ... Stanno facendo bene i paesi chel'intera somministrazione del vaccino AstraZeneca? '...Luca Zaia torna in diretta alle 12.30 oggi, lunedì 15 marzo, per gli ultimi aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Veneto. «L'incidenza dei positivi sui tamponi fatti è del 7,17%; sarà anche un n ...I Nas dei Carabinieri hanno sequestrato un nuovo lotto di dosi del vaccino Astrazeneca, in Veneto, Piemonte e in altre regioni, si tratta del AZ5811 ed è legato al caso della morte dell’insegnante di ...