I medici chiedono lo scudo penale per i vaccinatori | Colleghi spaventati da inchieste

"Ho ricevuto tramite l'Ordine dei medici l'invito a iscrivermi alle liste dei vaccinatori. Dopo che i Colleghi siciliani sono stati indagati per la morte di due persone dopo il vaccino credo che passerò, grazie. Buoni ma non scemi". È il testo di un tweet che un medico scriveva il 12 marzo. Il giorno in cui la procura di Siracusa, tra le altre, iniziava ad indagare sulla morte di un militare, avvenuta qualche ora dopo la somministrazione del vaccino di Astrazeneca. Nel caso specifico ancora non sono stati resi noti i risultati dell'autopsia, che chiarirà se c'è un qualche nesso tra la somministrazione e il decesso. Nesso che in altri due casi non dissimili, in Sicilia e in Campania, è stato escluso a un primo esame autoptico. Nell'attesa che il tutto venga chiarito - e mentre, lo ricordiamo, l'Aifa sottolinea che Astrazeneca è un ...

