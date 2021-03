"I magistrati più a rischio?". Vespa inchioda il governo Draghi: qualcosa non torna sul vaccino (Di lunedì 15 marzo 2021) “Un magistrato è più a rischio di un fruttivendolo?”. Se lo domanda Bruno Vespa, che sul tema delle categorie prioritarie per il vaccino anti-Covid si è dimostrato particolarmente sensibile. “Perché vengono vaccinati magistrati e docenti universitari con contratti di poche ore, magari a distanza, e non ancora milioni di ottantenni?”, si chiede lo storico volto di Porta a Porta, che ha concluso il suo tweet con la seguente richiesta: “Basta al far west regionale. Il governo di Mario Draghi centralizzi e riporti equità”. In realtà Vespa si era già espresso su tale argomento nel suo editoriale pubblicato sabato 13 marzo su Il Giorno: “Contando i sei milioni di vaccini già fatti, avere di qui a fine aprile 25 milioni di vaccinati e 40 milioni a maggio tra prima e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Un magistrato è più adi un fruttivendolo?”. Se lo domanda Bruno, che sul tema delle categorie prioritarie per ilanti-Covid si è dimostrato particolarmente sensibile. “Perché vengono vaccinatie docenti universitari con contratti di poche ore, magari a distanza, e non ancora milioni di ottantenni?”, si chiede lo storico volto di Porta a Porta, che ha concluso il suo tweet con la seguente richiesta: “Basta al far west regionale. Ildi Mariocentralizzi e riporti equità”. In realtàsi era già espresso su tale argomento nel suo editoriale pubblicato sabato 13 marzo su Il Giorno: “Contando i sei milioni di vaccini già fatti, avere di qui a fine aprile 25 milioni di vaccinati e 40 milioni a maggio tra prima e ...

