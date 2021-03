I giornalisti de Il Foglio contro Selvaggia Lucarelli: «Paragiornalista». La replica: «Siete dei miserabili» (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto «Sei una Paragiornalista». «Siete dei miserabili». Non va tanto per il sottile lo scambio di insulti tra la testata Il Foglio e Selvaggia Lucarelli. Tutto è nato qualche giorno fa, quando la giornalista e opinionista aveva scritto sul suo profilo Twitter di essere a favore della somministrazione prioritaria del vaccino anti Covid 19 anche alla categoria dei giornalisti. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto «Sei una». «dei». Non va tanto per il sottile lo scambio di insulti tra la testata Il. Tutto è nato qualche giorno fa, quando la giornalista e opinionista aveva scritto sul suo profilo Twitter di essere a favore della somministrazione prioritaria del vaccino anti Covid 19 anche alla categoria dei. Leggi anche ...

Fede_Rico74 : Per fare un Tg regionale di 15 minuti ci stanno 3 giornalisti in studio che si dividono le notizie. Uno mantiene i… - MichPagliarell1 : @Corriere Durante Una pandemia mondiale peró! #eccheccazz ma siete giornalisti del Corriere, non di Topolino o IL F… - SaettaMcQueen36 : @Adnkronos Infatti é solo para. Quelli del foglio però non sono giornalisti. - LucaDiegoP : @MiuccioPrado @andareairesti i giornalisti del foglio - Vanny7276 : Ma avete notato , come da un po' di tempo, Salvini si dà da fare? Sembra che faccia tutto lui,foglio in mano,passo… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalisti Foglio Selvaggia Lucarelli, la litigata indimenticabile: 'Siete miserabili' ...però che i giornalisti siano nella lista delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti ... Salvatore Merlo de Il Foglio , si è scagliato duramente contro di lei: 'È un'opinionista tuttologa ...

"Paragiornalista", "Voi miserabili". Ed è "rissa" tra Lucarelli e Il Foglio ...la richiesta della Lucarelli ha sollevato non poche polemiche tra i giornalisti, che ora l'accusano di volere per sé una corsia preferenziale. Ma c'è chi ha fatto di più. Salvatore Merlo de Il Foglio,...

Corona in carcere, la Lucarelli attacca Giletti: le parole della giornalista Però questa cosa che i giornalisti siano delle categorie non utili a detta degli stessi giornalisti mi dispiace") e Il Foglio che la definisce appunto… Leggi ...

