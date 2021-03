I disturbi alimentari? L’esperto: “Sono spesso associati ad altre dipendenze” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Spesso le persone con disturbi del comportamento alimentare (Dca) possono avere problemi anche di abuso di sostanze stupefacenti”. Un fenomeno che ha diverse spiegazioni: “I disturbi del comportamento alimentare hanno delle modalità di espressione che sono molto simili alle tossicodipendenze. Del resto, alcuni cibi danno dipendenza proprio come le sostanze stupefacenti, ma anche la fame diventa una condizione da cui un soggetto anoressico diventa dipendente“. A spiegare la ‘vicinanza’ tra disturbi alimentari e dipendenze patologiche è Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra, psicanalista, tra i maggiori esperti di Dca in Italia, responsabile U.O.C. Riabilitazione Dca dell’Istituto Auxologico italiano di Piancavallo. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – “Spesso le persone con disturbi del comportamento alimentare (Dca) possono avere problemi anche di abuso di sostanze stupefacenti”. Un fenomeno che ha diverse spiegazioni: “I disturbi del comportamento alimentare hanno delle modalità di espressione che sono molto simili alle tossicodipendenze. Del resto, alcuni cibi danno dipendenza proprio come le sostanze stupefacenti, ma anche la fame diventa una condizione da cui un soggetto anoressico diventa dipendente“. A spiegare la ‘vicinanza’ tra disturbi alimentari e dipendenze patologiche è Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra, psicanalista, tra i maggiori esperti di Dca in Italia, responsabile U.O.C. Riabilitazione Dca dell’Istituto Auxologico italiano di Piancavallo.

