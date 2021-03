I dati sulla sicurezza  del vaccino anglo-svedese |  15 trombosi su 17 milioni

Advertising

RegioneER : #Coronavirus, da lunedì 15 MARZO tutta l'Emilia-Romagna in ZONA ROSSA. La decisione del Governo sulla base delle in… - Corriere : AstraZeneca, i dati sulla sicurezza: su 17 milioni di soggetti vaccinati 15 trombosi e 22 embolie - borghi_claudio : Scusa @fattoquotidiano guarda che io da nessuna parte ho detto di essere 'scettico sulla terza ondata' del virus. S… - Ilcommentatore0 : @worldisacycle @fanpage Dati gli ultimissimi sviluppi a maggior ragione concordo sulla chiarezza, ma continua a man… - ValenteModesta : RT @andreapalladino: La banca dati sulla estrema destra europea, online da un anno grazie a contributi e lavoro volontario. Con una donazio… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sulla

Il Sole 24 ORE

L'enfasi di Moonfareselezione dei fondi, la piattaforma digitale, le soglie minime di ... secondo un'analisi di McKinsey & Company deidi Preqin i fondi di buyout dell'era della recessione ...In una fabbrica di Tesla, in California, tra maggio e dicembre 2020 ci sono stati 450 casi di positività al Covid - 19 . A rivelarlo una serie dipubblicisanità locale apparsi sul sito PlainSite, che ha registrato un picco di contagi in quel periodo. A maggio 2020, nel pieno della pandemia, in Usa tutti gli impianti dovevano essere ...Firenze, 15 marzo 2021 - Covid, da giorni il numero dei nuovi positivi supera sempre quota 1000. Ieri i casi sono stati 1305 e il tasso di positività sulle prime diagnosi è stato 11,9 per cento, in cr ...Nel primo pomeriggio di lunedì la Germania ha sospeso in via precauzionale le somministrazioni del vaccino di AstraZeneca, in seguito ai casi da ...