I concerti di Wrongonyou nel 2021 | da Bari a Milano | Roma e Bologna

(Di lunedì 15 marzo 2021) Al Festival di Sanremoha vinto il premio della critica Mia Martini, assegnato dalla sala stampa, e la sua canzone è tra le più apprezzate della competizione riservata alle Nuove Proposte. Orasi prepara all’attività live. Sono tanti idinei club della penisola, in programma per il prossimo autunno. Con la speranza che il Covid-19 possa essere solo un ricordo, l’artista fissa le prime date degli appuntamenti dal vivo che lo porteranno in giro per l’Italia dal 5 novembre all’11 dicembre. Idiavranno inizio dail 4 novembre. La seconda tappa del tour nei club è quella di Santa Maria Di Vico (CE) in programma per il 6 novembre. Il 27 novembre sarà la volta di Torino e il 29 di...

Sono già attive le prevendite delle prime due date del nuovo tour di, una produzione Vivo. 'Sono io' è il nuovo album di inediti di Wrongonyou in uscita per Carosello Records in streaming. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione di un esclusivo vinile contenente il brano sanremese.