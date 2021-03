Huawei P50 Pro avrà una doppia fotocamera gigantesca?

(Di lunedì 15 marzo 2021)P50 Pro, nuovo modello della gamma di smartphone della nota azienda cinese, potrebbe essere dotato di unacolossale, nel vero senso del termine. A svelare le prime immagini, a patto che siano veritiere, è stato Steve Hemmerstoffer di OneLeaks, che ha stuzzicato i fan su Twitter, invitandoli a rimanere sintonizzati per nuove esclusive. Dalle foto è possibile notare come il device abbia due moduli di dimensioni nettamente superiori rispetto al normale che occupano un terzo della lunghezza del telefono. Sempre stando alle informazioni diffuse da Steve, il P50 Pro dovrebbe essere dotato di un display da 6,6 pollici con bordi a cascata leggermente curvi, un sensore di impronte digitali sullo schermo e un foro centrale per lafrontale. Dal punto di vista estetico, la parte superiore e inferiore dello smartphone ...

