Advertising

TuttoAndroid : HTC lancia un nuovo smartphone low cost con quadrupla fotocamera -

Ultime Notizie dalla rete : HTC lancia

HDblog

non abbandona la speranza di invertire la tendenza negativa sul mercato - ma gli ultimi dati non sono confortanti - eWildfire E3 , smartphone già visto a inizio anno sulla Play Console che ...Recentemente ha lanciatoDesire 21 Pro 5G , ma le forze per competere nella fascia alta sembrano non esserci davvero più. Ecco quindi che oggi arrivaWildfire E Lite (anche noto come Wildfire ...HTC non abbandona la speranza di invertire la tendenza negativa sul mercato - ma gli ultimi dati non sono confortanti - e lancia Wildfire E3, smartphone già visto a inizio anno sulla Play Console che ...HTC in data odierna ha annunciato due nuovi moduli per il suo visore VR Vive Pro, uno di questi è completamente dedicato al tracciamento delle labbra.