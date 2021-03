“Ho fatto tanti tamponi”: Barbara D’Urso e l’abbraccio della discordia alla vedova di Stefano D’Orazio (Di lunedì 15 marzo 2021) Tiziana Giardoni è stata ospite domenica 14 marzo a ‘Live non è la D’Urso’ per ricordare il marito Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso a causa del Covid-19 il 6 novembre 2020. Una intervista particolarmente toccante, anche per il noto rapporto di amicizia tra la D’Urso e l’artista, testimoniato a più riprese anche sui social (si veda l’immagine in evidenza). LEGGI ANCHE => Morte Stefano D’Orazio, il grande lutto di Barbara D’Urso: “Disperata. Punto” tanti gli aspetti di cui s’è parlato, a partire dall’ovvio dolore per l’assenza del marito nella sua vita. La vedova ha raccontato a Barbara di essere molto triste da quando il cantante non c’è più nella sua vita. Inoltre ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) Tiziana Giardoni è stata ospite domenica 14 marzo a ‘Live non è la’ per ricordare il marito, batterista dei Pooh scomparso a causa del Covid-19 il 6 novembre 2020. Una intervista particolarmente toccante, anche per il noto rapporto di amicizia tra lae l’artista, testimoniato a più riprese anche sui social (si veda l’immagine in evidenza). LEGGI ANCHE => Morte, il grande lutto di: “Disperata. Punto”gli aspetti di cui s’è parlato, a partire dall’ovvio dolore per l’assenza del marito nella sua vita. Laha raccontato adi essere molto triste da quando il cantante non c’è più nella sua vita. Inoltre ...

Barbara D'Urso abbraccia in diretta Tiziana la vedova di Stefano d'Orazio, è...

